Цилиндры минераловатные

Теплоизоляция трубопроводов минераловатными цилиндрами АМАКС позволяет существенно снизить тепловые потери и, соответственно, финансовые затраты на производство тепловой энергии, либо нагрева воды и пара.

Утепление труб

Минеральная вата, сформованная в теплоизоляционные цилиндры, надежно защищает трубопровод от теплопотерь. Чаще всего минераловатные цилиндры используют для теплоизоляции трубопроводов систем централизованного отопления воздушной, наземной или подземной прокладки. Особенно актуальны минераловатные цилиндры при изоляции труб, проложенных надземно или уложенных при канальной прокладке.

Тепловые сети вообще запрещено прокладывать без слоя внешней теплоизоляции. На промышленных объектах зачастую изолируют цилиндры не только для снижения теплопотерь, но и для защиты рабочих от контакта с раскаленной поверхностью трубы. При правильном теплорасчете толщины теплоизолятора, на его поверхности должно быть не более 40 °С, что безопасно для человека при контакте. Также стоит отметить, что минераловатные цилиндры полностью нивелируют действие ультрафиолетового излучения, это важно при изоляции пластиковых труб.

Гидрофобизированная минеральная вата обладает низким коэффициентом водопоглащения, т.е. способностью впитывать воду. Данный факт особенно актуален для изоляции трубопроводов в помещениях, где в воздухе довольно большое количество водяного пара. В таком случае конденсат, образующийся на трубах, будет способствовать образованию ржавчины. Толстый слой теплоизоляции препятствует проникновению пара непосредственно к трубопроводу, тем самым существенно увеличивая сроки его эксплуатации. В таких условиях, требуется испольовать цилиндры с покрытием фольгой или фольматканью.

Для большинства производственных процессов не исключено содержание в воздухе некоторой концентрации вредных химических элементов, способных разрушать металл трубопровода. Минеральная вата не вступает в химическую реакцию с большинством элементов, поэтому изолированная цилиндрами труба будет иметь дополнительную защиту от агрессивных сред, например, в химическом производстве.

Производство минераловатных цилиндров

Как уже понятно из названия, минераловатные цилиндры изготавливают из минеральной ваты, исходным сырьем для которой служит базальтовая горная порода. Каменная порода предварительно проходит необходимые стадии очистки, дробления и радиационного контроля, после чего плавится при высокой температуре в специальных печах.

Расплавленную массу подают на центрифугу, где во время вращения валков центрифуги появляются мельчайшие частички волокна. После остывания эта масса напоминает обычную вату. Изначально материал довольно мягкий и не держит форму. Для получения минераловатных цилиндров вату закрепляют полимеризацией синтетической смолы, не содержащей формальдегид, а затем производят раскрой на специальных высокоточных станках ЧПУ.

В зависимости от назначения и требований заказчика, цилиндры из минеральной ваты могут быть дополнительно армированы, либо кашированы.

Упаковка и транспортировка

В зависимости от размера теплоизоляционных цилиндров АМАКС укладывают в картонные коробки. Каждая упаковка в обязательном порядке имеет этикетку со всеми данными номенклатуры и типоразмера, а также датой производства теплоизоляционного материала.

Транспортировка выполняется любым наземным транспортом в крытых кузовах, вагонах или контейнерах. Во время транспортировки допускается укладка гофрокоробок с цилиндрами из минеральной ваты в 1 или 2 ряда, исключительно вертикально.

Условия хранения утеплителя

Каких-либо особых условий хранения минераловатных цилиндров нет. Минеральная вата не горит, и не деформируется при низких температурах, поэтому может храниться, как в отапливаемых, так и в неотапливаемых складах. Единственный нюанс – необходимо обеспечить защиту цилиндров от попадания осадков. То есть, хранение утеплителя осуществляется только на крытых складах или площадках. Коробкис утеплителем необходимо располагать на поддонах, что препятствует намоканию коробок снизу. Высота укладки - до 2х рядов вверх вертикально.